В МИД высказались об эвакуации россиян из сектора Газа

Захарова: МИД продолжает усилия по эвакуации группы россиян из сектора Газа

Министерство иностранных дел продолжает предпринимать активные усилия по эвакуации группы россиян и членов их семей из сектора Газа, для этого Москва контактирует с властями Египта и Палестины. Об этом в ходе брифинга ведомства заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В координации с египетской и палестинской сторонами продолжаем активные усилия в целях скорейшей эвакуации из анклава группы россиян и членов их семей, а также обратившихся к нам за помощью граждан других государств. Рассчитываем в ближайшее время завершить все необходимые для их безопасного прохода на египетскую территорию формальности», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в списках на эвакуацию из сектора Газа 2 ноября не оказалось ни одного россиянина. Отмечается, что анклав через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» могут покинуть около 600 иностранцев из Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии, но не граждане России.