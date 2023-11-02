В Москве 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро

MK.RU: на севере Москвы 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро

На Хорошевском шоссе на севере Москвы 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро, передает MK.RU.

По информации издания, старшеклассник вышел из дома и направился на дополнительные занятия в футбольную школу. Спустя несколько минут к нему подошли знакомые подростки.

Компания сразу начал вести себя агрессивно. В ходе словесной перепалки один из сверстников набросился, повалил юношу на асфальт и начал бить.

Когда оппонент стал защищаться и душить сидящего на нем школьника, тот двумя большими пальцами попытался выдавить глаза противнику. В потасовку вмешались прохожие. Один из них спустился в подземку и попросил помощи у сотрудников полиции.

Оперативники разняли подростков. Их задержали и доставили в полицию для дальнейшей беседы. Избитого школьника доставили в больницу с закрытым переломом костей носа. 7 ноября ему сделают операцию.

Ранее стало известно, что за массовые драки со школьниками в Москве и Химках задержали двух несовершеннолетних.

Они стали фигурантами дела, возбужденного по статье 213 УК России («Хулиганство»).