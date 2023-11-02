Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 2 ноября 2023Россия

В Москве 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро

MK.RU: на севере Москвы 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро
СюжетМассовые драки в Москве

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Хорошевском шоссе на севере Москвы 15-летнему подростку пытались выдавить глаза возле метро, передает MK.RU.

По информации издания, старшеклассник вышел из дома и направился на дополнительные занятия в футбольную школу. Спустя несколько минут к нему подошли знакомые подростки.

Компания сразу начал вести себя агрессивно. В ходе словесной перепалки один из сверстников набросился, повалил юношу на асфальт и начал бить.

Когда оппонент стал защищаться и душить сидящего на нем школьника, тот двумя большими пальцами попытался выдавить глаза противнику. В потасовку вмешались прохожие. Один из них спустился в подземку и попросил помощи у сотрудников полиции.

Оперативники разняли подростков. Их задержали и доставили в полицию для дальнейшей беседы. Избитого школьника доставили в больницу с закрытым переломом костей носа. 7 ноября ему сделают операцию.

Ранее стало известно, что за массовые драки со школьниками в Москве и Химках задержали двух несовершеннолетних.

Они стали фигурантами дела, возбужденного по статье 213 УК России («Хулиганство»).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшие бойцы «Вагнера» создали новый отряд

      Пассажирский самолет сел с лопнувшим колесом и нарушил работу аэропорта

      Орбан назвал Казахстан своим домом

      Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожской области

      В США заявили о презрении к Зеленскому на Западе

      Израиль впервые применил высший эшелон ПРО

      Командира разбившегося в российском регионе Ми-8 осудят за нарушение правил

      Назван не подходящий для хранения рядом с картофелем овощ

      МИД России назвал условия возобновления зерновой сделки

      Сотрудника Минобороны арестовали по делу об аферах с пиломатериалами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости