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11:28, 2 ноября 2023Силовые структуры

В Москве нашли отца ребенка изнасилованной 13-летней школьницы

В Москве задержали мигранта, изнасиловавшего 13-летнюю девочку в Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали 23-летнего мигранта из Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 13-летней школьницы в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным ведомства, летом в Южно-Приморском парке фигурант надругался над девочкой. Она никому не рассказала о произошедшем, однако потерпевшая забеременела. Тогда родители повезли дочь на осмотр к врачу. Там школьница поделилась трагедией.

Отца ребенка уже поместили в изолятор. Вскоре решится вопрос о его аресте.

Ранее стало известно, что в Петербурге правоохранители задержали 49-летнего заслуженного тренера России за изнасилование 13-летней ученицы.

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      Екатерина Кашурникова
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