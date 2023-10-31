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11:35, 31 октября 2023Силовые структуры

Заслуженный российский тренер изнасиловал 13-летнюю ученицу в детском лагере

В Петербурге заслуженный тренер насиловал 13-летнюю ученицу в детском лагере

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Петербурге правоохранители задержали 49-летнего заслуженного тренера России за изнасилование 13-летней ученицы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас он находится в изоляторе.

По данным издания, спортсмен работает учителем физкультуры в школе, у него есть звание заслуженного тренера России и множество других наград за спортивные достижения. Летом он тренировал детей в лагере. Помимо этого, в течение смены он насиловал школьницу после отбоя.

Собеседник РЕН ТВ рассказал, что мужчина также совращал другую девочку в своей квартире и некоторых детей в санатории в Геленджике.

Ранее в Петербурге 24-летнего тренера по плаванию задержали за роман со школьницей.

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