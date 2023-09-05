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18:34, 5 сентября 2023Силовые структуры

Российского тренера по плаванию задержали за роман со школьницей

В Петербурге задержали тренера по плаванию за связь с 13-летней школьницей

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Петербурге 24-летнего тренера по плаванию задержали за роман со школьницей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчина работает в фитнес-центре. В апреле 2022 года он познакомился с 13-летней девочкой в поселке Каложицы Волосовского района Ленинградской области. Между ними была интимная связь.

Фигуранта задержали на Приморском проспекте. В отношении него возбудили дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») УК РФ. Сейчас спортсмен находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве суд арестовал 37-летнего организатора аниме-вечеринки, которого 50-летняя женщина застала голым со своей несовершеннолетней дочерью.

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    Екатерина Власова
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