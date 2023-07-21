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18:29, 21 июля 2023Силовые структуры

Задержанного за совращение школьницы на аниме-вечеринке в Москве арестовали

Организатора аниме-вечеринки, которого москвичка застала голым со своей дочкой, арестовали

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал 37-летнего организатора аниме-вечеринки, которого 50-летняя женщина застала голым со своей несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Мужчина пробудет под стражей два месяца.

По данным канала, на вечеринке мужчина стал приставать к 20-летней девушке и, когда она перебрала с алкоголем, отвел ее в уединенное место. Туда же он завел 13-летнюю школьницу и попросил ее включить музыку. На глазах у подростка мужчина стал совращать выпившую девушку. Также мужчина похвастался обеим, что у него есть необычная секс-игрушка. Однако испробовать ее задержанный не успел — в комнату ворвалась мать несовершеннолетней.

Накануне женщина подслушала телефонный разговор дочери с подругой, в котором девочки обсуждали предстоящий поход на тайный сбор поклонников аниме. В день вечеринки мать с помощью функции «родительский контроль» установила местонахождение подростка и решила приехать на место. Оказалось, что молодые люди устроили мероприятие в подвале жилого дома.

Задержанный уверяет, что не знал о несовершеннолетии второй девушки. По его словам, она соврала о своем возрасте, чтобы пройти на вечеринку, — паспорта на входе не проверяли.

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    Илона Палей
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