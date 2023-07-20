Москвичка нашла свою дочь в комнате с голым мужчиной на аниме-вечеринке

В Москве женщина нашла свою 13-летнюю дочь в комнате с голым мужчиной на аниме-вечеринке

В Москве 50-летняя местная жительница нашла свою 13-летнюю дочь в комнате с голым мужчиной на аниме-вечеринке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, женщина подслушала телефонный разговор дочери с подругой, в котором та обсуждала предстоящий поход на тайный сбор поклонников аниме. В день вечеринки мать с помощью функции «родительский контроль» установила местонахождение подростка и решила приехать на место. Оказалось, что молодые люди устроили мероприятие в подвале жилого дома.

Женщина зашла внутрь и нашла дочь в отдельном помещении со взрослым мужчиной. Им оказался 36-летний ранее судимый за разглашение гостайны мужчина. Против него возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 49-летнего охранника задержали за изнасилование пьяного 15-летнего подростка.

