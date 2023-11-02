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14:50, 2 ноября 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат по скейтбордингу

В пространстве Горадром в Нижнем Новгороде состоится чемпионат по скейтбордингу

Фото: Lukas Bato / Unsplash

В спортивном пространстве Горадром в Нижнем Новгороде состоится областной чемпионат по скейтбордингу. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на федерацию скейтбординга Нижегородской области.

Мероприятие состоится в субботу, 4 ноября. Уточняется, что основной зачет пройдет в дисциплине скейтбодинг-стрит в крытом скейтпарке. Кроме того, в программе запланировано соревнование на лучший трюк.

Для зрителей и болельщиков подготовили открытый урок по скейтбордингу, соревнования в минирампе для райдеров младше 16 лет и игру для скейтеров Game of Skate. Также все желающие смогут отдохнуть в интерактивной зоне с приставкой, пообедать на фудкорте и приобрести товары от местных брендов.

В октябре в Екатеринбурге начался чемпионат по декоративной косметике, маникюру и парикмахерскому искусству. В нем приняли участие 400 мастеров.

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      Карина Черных
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