Среда обитания
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13:20, 2 ноября 2023Среда обитания

В одной стране испугались обмеления моря

Минэкологии Азербайджана заявило об обмелении Каспийского моря

Фото: Unsplash

За последние пять лет уровень воды в Каспийском море упал на 69 сантиметров, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева.

За последние десять лет уровень воды снизился на метр и 14 сантиметров. Бабаев заявил, что состояние моря и динамика снижения уровня воды вызывают обеспокоенность. Азербайджан выступил с инициативой создания экспертной группы для изучения проблемы, разработки сценариев изменения уровня воды и адаптационных мер. Прикаспийские страны присоединились к этой инициативе, добавил министр.

Ранее россиян предупредили об опасности из-за обмеления Каспийского моря. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что низкий уровень воды может привести к инцидентам с судами.

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      Мария Черкасова
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