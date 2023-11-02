В одной стране испугались обмеления моря

Минэкологии Азербайджана заявило об обмелении Каспийского моря

За последние пять лет уровень воды в Каспийском море упал на 69 сантиметров, передает РИА Новости со ссылкой на заявление министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева.

За последние десять лет уровень воды снизился на метр и 14 сантиметров. Бабаев заявил, что состояние моря и динамика снижения уровня воды вызывают обеспокоенность. Азербайджан выступил с инициативой создания экспертной группы для изучения проблемы, разработки сценариев изменения уровня воды и адаптационных мер. Прикаспийские страны присоединились к этой инициативе, добавил министр.

Ранее россиян предупредили об опасности из-за обмеления Каспийского моря. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций заявили, что низкий уровень воды может привести к инцидентам с судами.