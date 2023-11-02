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13:37, 2 ноября 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского пришли к переосмыслению киевской формулы мира

Глава ОП Зеленского Ермак: киевскую «формулу мира» согласились переосмыслить

Фото: Andriy Yermak / Reuters

В Киеве согласились переосмыслить формулу мира, предложенную Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в Telegram.

Он обговорил с с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном результаты обсуждения украинской формулы мира, которая состоялась на прошлой неделе на Мальте.

Ермак подчеркнул, что стороны пришли к необходимости проведения дополнительной консультативной встречи советников по национальной безопасности США, Великобритании, Германии и Франции.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что итоги мирного саммита на Мальте оказались неутешительными для Киева. Палестино-израильский конфликт отвлек страны Глобального Юга от Украины.

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      Алевтина Запольская
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