В Польше предрекли Украине окончательную потерю территорий

Полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий в пользу России

Украине придется пойти на территориальные уступки России во время переговоров о завершении конфликта. Об этом заявил польский полковник Мачей Матысяк, передает Wirtualna Polska.

Он отметил, что сейчас военная обстановка на Украине способствует замораживанию ситуации вследствие провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перехода России к активной обороне.

«Это означает переговоры с Россией и отказ от какой-то территории. Такие соображения необходимо учитывать», — добавил военный.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине.