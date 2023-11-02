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13:58, 2 ноября 2023Мир

В Польше предрекли Украине окончательную потерю территорий

Полковник Матысяк: Украине придется отказаться от территорий в пользу России
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sergei Chuzavkov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украине придется пойти на территориальные уступки России во время переговоров о завершении конфликта. Об этом заявил польский полковник Мачей Матысяк, передает Wirtualna Polska.

Он отметил, что сейчас военная обстановка на Украине способствует замораживанию ситуации вследствие провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и перехода России к активной обороне.

«Это означает переговоры с Россией и отказ от какой-то территории. Такие соображения необходимо учитывать», — добавил военный.

Ранее экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил, что США не позволят закончиться конфликту на Украине.

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      Максим Габриелян
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