В России ребенок остался один дома и влил себе в рот баллон монтажной пены

В Саратове врачи достали из желудка ребенка два литра монтажной пены

Врачи саратовской областной детской клинической больницы извлекли из желудка ребенка два литра монтажной пены. Об этом говорится в сообщении, размещенном в сообществе медицинского учреждения во «ВКонтакте».

Оставшись дома один, мальчик влил себе в рот целый баллон монтажной пены. Родители обратились к врачам после того, как их сын пожаловался на сильные боли в животе.

Исследование выявило, что желудок ребенка заполнен чужеродным веществом, что могло привести к развитию кишечной непроходимости и сепсису. Хирурги прооперировали мальчики и удалили из его пищеварительных путей два литра монтажной пены.

Ранее в Уфе двухлетний ребенок попал в реанимацию, выпив средство для удаления засоров. Ему диагностировали химический ожог пищевода и назначили лечение.