Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:08, 20 октября 2023Россия

Двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и получил ожоги пищевода

В Уфе двухлетний ребенок выпил щелочь для очистки труб и попал в больницу

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

В Уфе двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и стойких загрязнений и попал в больницу. Об этом сообщает Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) в группе во «ВКонтакте».

По словам медиков, ребенок выпил щелочь, являющуюся концентрированным средством для удаления засоров в трубах, жира и загрязнений на поверхностях.

«Спустя некоторое время после инцидента состояние ребенка ухудшилось: он стал вялым, появилась рвота, кашель, слюнотечение, слюнотечение с прожилками крови. Врачи поставили диагноз химический ожог пищевода второй-третьей степени», — говорится в сообщении.

После лечения у ребенка наблюдается улучшение самочувствия. На данный момент он начал есть жидкую пищу.

Ранее в Сургуте младенец провел в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Отмечается, что годовалая девочка играла с флаконом лекарственного препарата, который случайно открылся. Часть капель попала ей в рот, но мать ребенка не заметила произошедшего.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

      Силовики нашли на бывших позициях ВСУ оружие и около 20 тысяч патронов

      Стало известно о взрывах в Кривом Роге

      Товароведа Hermes приговорили к трем годам условно за продажу подделок россиянам

      Средства ПВО сбили над морем в Севастополе ракету

      Бизнес в России описали словами «крысить», «хрючить» и «копытить»

      Банку газировки с автографом Егора Крида выставили на продажу за миллион рублей

      Европейские чиновники случайно оказались в Диснейленде вместо Страсбурга

      Двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и получил ожоги пищевода

      СБУ обвинила российского политолога в посягательстве на целостность Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости