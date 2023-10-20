Двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и получил ожоги пищевода
В Уфе двухлетний россиянин выпил средство для очистки жира и стойких загрязнений и попал в больницу. Об этом сообщает Республиканская детская клиническая больница (РДКБ) в группе во «ВКонтакте».
По словам медиков, ребенок выпил щелочь, являющуюся концентрированным средством для удаления засоров в трубах, жира и загрязнений на поверхностях.
«Спустя некоторое время после инцидента состояние ребенка ухудшилось: он стал вялым, появилась рвота, кашель, слюнотечение, слюнотечение с прожилками крови. Врачи поставили диагноз химический ожог пищевода второй-третьей степени», — говорится в сообщении.
После лечения у ребенка наблюдается улучшение самочувствия. На данный момент он начал есть жидкую пищу.
Ранее в Сургуте младенец провел в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Отмечается, что годовалая девочка играла с флаконом лекарственного препарата, который случайно открылся. Часть капель попала ей в рот, но мать ребенка не заметила произошедшего.