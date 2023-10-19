В России младенец попал в реанимацию после игры с каплями для носа

В Сургуте младенец попал в реанимацию после игры с каплями для носа

В Сургуте младенец провел в реанимации несколько дней после игры с каплями для носа. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, годовалая девочка играла с флаконом лекарственного препарата, который случайно открылся. Часть капель попала ей в рот, но мать ребенка не заметила произошедшего.

В тот же день у младенца поднялась температура, появились жар, озноб и сонливость. Родители не понимали, что происходит, и отвезли дочь в больницу, где женщина вспомнила про ее игру с каплями. Девочка провела в реанимации три дня, после этого ее перевели в обычную палату. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее другой ребенок из Сургута выпил стеклоочиститель, который нашел в шкафу. Мальчик получил химические ожоги внутренних органов и неделю провел в больнице.

