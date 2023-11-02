В России резко подорожало вторичное жилье

Стоимость вторичного жилья в России увеличилась в октябре на 1,8 процента

Стоимость вторичной недвижимости в крупных городах России в октябре увеличилась на 1,8 процента. В среднем этот показатель составил 121,1 тысячи рублей за «квадрат», сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИАН.

Такое увеличение стало максимумом с марта 2022 года, уточнили в компании. Тогда стоимость квадратного метра на вторичном рынке за месяц выросла сразу на 2,8 процента.

В Москве и Санкт-Петербурге квадратный метр в начале четвертого квартала в среднем подорожал на один процент, уточнили в ЦИАН. Спрос при этом сместился в сторону первичной недвижимости, что связано с более низкими ставками в этом сегменте.

На фоне роста ключевой ставки ЦБ ожидается дальнейший рост ставок по ипотеке на «вторичке», предупредили в компании. Однако сами собственники, вероятно, вскоре будут вынуждены вводить скидки, чтобы избежать стагнации спроса.

Ранее разницей в цене на первичное и вторичное жилье обеспокоились в Центробанке. По словам главы департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, разрыв в ценах составляет 42 процента в пользу новостроек. При этом он не уменьшается, а продолжает расти.