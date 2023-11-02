В России школьников для профилактики привели на суд над сверстником-закладчиком

В Курганской области 50 школьников привели на суд над сверстником-закладчиком

В Курганской области 50 школьников привели на судебный процесс над сверстником-закладчиком для профилактики в рамках борьбы с наркоманией. Об этом стало известно «Подъему».

По сведениям издания, российских подростков сопровождали сотрудники наркоконтроля. Подсудимый был их ровесником. Юношу приговорили к пяти годам колонии за три эпизода распространения наркотиков с помощью «закладок».

Уполномоченный по правам ребенка в Курганской области Алена Лопатина отметила, что пока не знает подробностей акции. Она выразила мнение, что подобная мера подходит не для всех школьников.

«Профилактировать, безусловно, участие детей в противоправных действиях нужно, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия», — пояснила детский омбудсмен. Также она пообещала разобраться в ситуации.

Ранее в Санкт-Петербурге четыре школьника отравились наркотиками и попали в реанимацию. При просмотре записей с камер видеонаблюдения удалось установить, что дети пришли в торговый центр днем, перемещались по залам шаткой походкой, примерно каждые три-четыре минуты теряли сознание и падали.