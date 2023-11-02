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14:13, 2 ноября 2023Среда обитания

В России собрались потратить миллионы на борьбу с ветхим жильем

«Известия»: на строительство домов в регионах России выделят более 308 млн руб.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство России дополнительно выделит более 308 миллионов рублей для строительства дорожной и коммунальной инфраструктуры в новых жилых районах регионов. Об этом сообщают «Известия».

Речь идет об Амурской, Владимирской, Волгоградской и Тульской областях. На выделенные средства должны построить автомобильные дороги, а новые дома присоединить к инженерным сетям.

В пресс-службе кабмина заявили, что в 2023 году на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства в федеральном бюджете предусмотрено 22,8 миллиарда рублей. В 2024-м на эти цели собираются потратить 30,5 миллиарда рублей.

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Во Владимирской области в настоящее время количество аварийных и ветхих домов составляет около пяти процентов жилищного фонда. В Тульской области — 11,31 процента жилого фонда, в Волгоградской области — 11,98 процента, в Амурской области — 13,5 процента от жилфонда.

Эксперты отметили, что новое жилье в российских регионах строится неравномерно. Например, по данным «Циан.Аналитики», больше всего новостроек в расчете на одного жителя строится в Краснодаре, Тюмени и Владивостоке, меньше всего — в Новокузнецке, Махачкале и Тольятти. Среди городов-миллионников меньше всего новостроек в Челябинске, Омске и Волгограде. Отмечается, что больше всего нового жилья строится в городах, привлекательных для переезда и имеющих достаточный объем земли для стройки.

В России в обновлении нуждаются более 40 процентов от всего объема коммунальных сетей (391 тысяча из 940 тысяч километров), указала заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ, член ассоциации «Системная экономика» Светлана Сазанова. Она добавила, что в стране каждый год обновляется не более 1–2 процента сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, при этом около трех процентов признаются аварийными.

Главной проблемой в сфере присоединения к инженерным сетям эксперт назвала высокую стоимость, длительные сроки работ, неразвитую систему автоматизации и отсутствие единообразия тарифов по подключению.

В регионах недостаточно ресурсов для модернизации и создания новой инженерной и транспортной инфраструктуры, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мери Валишвили. При этом средняя степень износа коммунальной инфраструктуры составляет 69 процента. Хуже всего дела обстоят в отдельных городах Крыма (износ около 90 процентов), в Калмыкии (89 процентов), Тыве (84 процента), Калининградской и Курганской областях (82 процента).

Ранее в Госдуму внесли законопроект с предложением переселять малоимущих россиян из ветхого жилья в съемное. В пояснительной записке указано, что проект способен в полной мере обеспечить системное решение вопроса удовлетворения жилищных потребностей граждан, признанных малоимущими.

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      Мария Черкасова
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