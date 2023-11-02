В российском аэропорту во время испытаний получил повреждения самолет Ан-2

В аэропорту Минвод во время испытаний получил повреждения самолет Ан-2

Самолет Ан-2 получил повреждения в аэропорту Минеральных Вод во время взлета для проведения испытательного полета. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

По информации правоохранителей, 1 ноября во время взлета Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочой полосы вправо. По предварительным данным, это произошло из-за надломки у воздушного судна стойки шасси. На борту находились 3 члена экипажа, никто не пострадал.

«Следователем организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в СК. Там добавили, что правоохранители проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

Ране вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии. Пострадали пять человек. При взлете из Джарджана борт начал терять высоту и был вынужден совершить посадку в 335 километрах от села Жиганск.