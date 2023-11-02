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14:12, 2 ноября 2023Россия

В российском детсаду воспитанников уложили спать во время воздушной тревоги

В детском саду в Крыму воспитанников уложили спать во время воздушной тревоги

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Крыму воспитанников детского сада уложили спать во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в одном из учреждений дошкольного образования Севастополя. Сначала всех отвели в бомбоубежище, но позже заведующая садом внезапно распорядилась вернуть детей наверх и уложить на тихий час. В это время в городе продолжали звучать сирены воздушной тревоги.

По данным Mash, спустя 15-20 минут обломки снарядов упали недалеко от детского сада. В результате произошедшего никто не пострадал, воспитанников снова отвели в бомбоубежище.

Ставшая свидетельницей произошедшего мать ребенка обратилась в полицию. По словам женщины, дочь пришлось перевести в другой детский сад из-за угроз заведующей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Челябинске педагог частного детского сада уволилась после того, как нашла в бантике воспитанницы прослушивающее устройство.

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      Евгения Куликова
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