В российском городе покажут печные изразцы с мифическими животными

В Свияжске покажут изразцы с мифическими животными

В Музее истории Свияжска в Татарстане 30 октября открылась выставка «Животный мир и фантастические твари острова-града» из фондов Музея-заповедника «Остров-град Свияжск», на которой представят изразцы с мифическими животными. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

«Образы реальных и мифических животных занимали важное место в богатой палитре геометрических и антропологических изображений первобытной эпохи, античности и средневековья. Зооморфная символика функционирует на всех уровнях системы языка орнамента и в настоящее время ее традиции продолжают существовать и интерпретироваться», — говорится в публикации.

Представленные на выставке объекты относятся к XVI-XVIII векам и принадлежат к разным печным наборам. На них можно увидеть образы как реальных животных (орла, льва, петуха), так и интерпретации греческих персонажей — итоврасов, «обрусевших» потомков кентавров, единорога, птицу Сирин — птицу-деву, восходящую происхождением к сиренам, грифонов — «собак Зевса». На выставке также расскажут о символическом значении существ.

Выставка будет работать до 26 декабря.

Ранее сообщалось, что филиал Государственного Исторического музея в Туле подготовил две выставки для «Ночи искусств». Первая будет посвящена истории и изделиям Императорского стеклянного завода, а вторая — растительным мотивам в бисерных работах, на которой гости увидят изделия возрастом около 200 лет.