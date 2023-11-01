Исторический музей в Туле подготовил две выставки к «Ночи искусств»

Исторический музей в Туле подготовил две выставки к «Ночи искусств»

Филиал Государственного Исторического музея в Туле подготовил две выставки для «Ночи искусств». Об этом сообщили в пресс-службе музея, передает «Интерфакс».

4 ноября будет представлена новая выставка «Шедевры Императорского стеклянного завода XIX — начала XX века из собрания Исторического музея». Она посвящена истории и изделиям знаменитого завода, с которым работали ведущие художники. Большинство изделий экспозиции будут изготовлены по заказам Императорского дворца.

Посетители увидят вазы из стекла «золотой рубин», марганцевого, кобальтового, зеленого, молочного, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой.

Вторая выставка — «Ars Botanica. Растительные мотивы в бисере первой половины XIX века», она погрузит в атмосферу летнего сада дворянской усадьбы. На выставке будут представлены изделия из бисера, которым около 200 лет.

Ранее сообщалось, что в Твери в Музейно-выставочном центре имени Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества откроется V всероссийская выставка «Искусство современной вышивки».На выставке будут представлены уникальные произведения, выполненные в различных техниках и стилях вышивки, из разных регионов России. В экспозицию войдут не только традиционные виды вышивки, но и современные интерпретации.