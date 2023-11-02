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10:34, 2 ноября 2023Мир

В США предрекли потерю Украиной еще пяти областей

Экс-разведчик Риттер: под контроль России могут перейти еще 5 областей Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Еще пять областей Украины могут перейти под контроль России. Об этом пишет в своей статье для Consortium News экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Россия, чтобы обеспечить безопасность этнических русских на востоке Украины, инициирует операции, которые могут привести к тому, что Украина потеряет еще пять областей и они перейдут под контроль России», — считает Риттер.

Экс-разведчик отметил, что Россия стремится создать в Купянске еще один полукотел, который вынудит Украину «либо отступить, либо ввести войска», открывая другой участок фронта для российских наступательных операций.

Риттер также признал, что РФ успешно проводит свою специальную военную операцию (СВО), что является реальностью, «в значительной степени игнорируемой на Западе».

Ранее Риттер заявил, что Украина потеряет еще больше территорий, если российско-украинский конфликт не закончат на приемлемых для Москвы условиях. Он также отметил, что в ходе СВО российская армия четко выполняет все поставленные президентом Владимиром Путиным цели, в то время как Вооруженные силы Украины и киевские власти находятся на грани коллапса.

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      Анастасия Яланская
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