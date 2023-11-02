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20:10, 2 ноября 2023Мир

В США захотели призвать Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе

NYT: США будут призывать Израиль согласиться на паузы в военных операциях в Газе

Фото: Mohammed Fayq Abu Mostafa / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет призывать Израиль согласиться на серию кратковременных прекращений военных операций в секторе Газа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей Белого дома.

По словам официальных лиц CША, кратковременное прекращение военных операций позволит доставить продовольствие, воду и другую помощь в сектор Газа и поможет освободить заложников.

При этом источники газеты отметили, что просьба о паузах сильно отличается от общего прекращения огня, которое, по мнению администрации президента США Джо Байдена, пойдет на пользу ХАМАС поскольку позволит ему оправиться от интенсивных бомбардировок Израиля.

Ранее Байден заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огнь.

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      Семен Александров
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