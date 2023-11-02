В США заявили о необходимости переговоров между Россией и Украиной

Сенатор Табервилль: настал отличный момент для переговоров между РФ и Украиной

Сенатор-республиканец от Алабамы Томми Табервилль заявил, что сейчас настал «отличный момент» для начала переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет Fox Business.

По его словам, конфликт на Украине дорого обходится американским налогоплательщикам. Он подчеркнул, что с этим «необходимо разобраться».

Табервилль добавил, что украинский конфликт следует остановить, так как «там уже сложилась патовая ситуация».

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо считает, что Украину ждет крах без западного финансирования. «Мы, Соединенные Штаты, платим зарплату украинским госслужащим. Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — заявил он.