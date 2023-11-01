В США рассказали о нависшей над Украиной угрозе

Экс-морпех Хо: без финансирования Запада Украину ждет коллапс на многих уровнях

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо считает, что Украину ждет крах без западного финансирования. Своим мнением на этот счет он поделился с YouTube-каналом Judging Freedom.

«Мы, Соединенные Штаты, платим зарплату украинским госслужащим. Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — рассказал Хо о нависшей над Киевом угрозе.

По его словам, провальное контрнаступление украинских войск и война в Израиле окажут серьезное влияние на будущее Украины. Ее может постигнуть участь Афганистана, добавил экс-морпех.

Ранее украинский политолог Андрей Золотарев заявил, что Украину ждет сокращение военной помощи на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По его словам, уменьшение поддержки станет болезненным ударом для страны.

Как стало известно, президент США Джо Байден намерен наложить вето на законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины. Как подчеркнули в администрации главы государства, разделение помощи двум странам может привести к глобальным последствиям.