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04:43, 1 ноября 2023Бывший СССР

Украине предрекли болезненный удар со стороны Запада

Политолог Золотарев: сокращение поддержки Западом станет ударом для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украину ждет сокращение военной помощи на фоне эскалации на Ближнем Востоке, утверждает украинский политолог Андрей Золотарев. Об этом он заявил в беседе с Youtube-каналом «Александр ШЕЛЕСТ» (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также внесен в список экстремистов и террористов).

По его словам, уменьшение поддержки станет болезненным ударом для страны. «Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно», — отметил эксперт. Он допустил, что сокращение финансовой и военной помощи может привести к катастрофическим последствиям для Украины, например, ее могут вынудить сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно о намерении президента США Джо Байден наложить вето на законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины. Как подчеркнули в администрации главы государства, разделение помощи двум странам может привести к глобальным последствиям.

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      Марина Совина
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