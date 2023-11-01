Украине предрекли болезненный удар со стороны Запада

Политолог Золотарев: сокращение поддержки Западом станет ударом для Украины

Украину ждет сокращение военной помощи на фоне эскалации на Ближнем Востоке, утверждает украинский политолог Андрей Золотарев. Об этом он заявил в беседе с Youtube-каналом «Александр ШЕЛЕСТ» (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также внесен в список экстремистов и террористов).

По его словам, уменьшение поддержки станет болезненным ударом для страны. «Я считаю, ее не свернут полностью, но сделают обрезание, и такое, что всем будет больно», — отметил эксперт. Он допустил, что сокращение финансовой и военной помощи может привести к катастрофическим последствиям для Украины, например, ее могут вынудить сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно о намерении президента США Джо Байден наложить вето на законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины. Как подчеркнули в администрации главы государства, разделение помощи двум странам может привести к глобальным последствиям.