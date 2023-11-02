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09:57, 2 ноября 2023Мир

В США заявили о презрении к Зеленскому на Западе

Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Западе открыто глумятся над Зеленским

Фото: Nina Liashonok / Reuters

В странах Западах открыто глумятся над президентом Украины Владимиром Зеленским и презирают его. Об этом в интервью политологу Гленну Дизену на его авторском YouTube-канале сообщил экс-советник главы Пентагона и полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», — заявил бывший военный.

По словам Макгрегора, сегодня США отправляют Украине миллиарды долларов, чтобы поддерживать ложную иллюзию о ее жизнеспособности как государства. При этом ранее считавшийся героем Зеленский стал посмешищем в глазах западных союзников, добавил он.

Ранее Макгрегор заявил, что потери ВСУ достигают полумиллиона человек и речь идет об «армии, которая разваливается». В связи с этим он предупредил, что украинские военные могут поднять восстание против своего правительства.

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      Виктория Кондратьева
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