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18:58, 2 ноября 2023Мир

В США заявили о проблемах в обороне ВСУ

Риттер: ВСУ снимают войска с разных направлений, чтобы закрыть бреши в обороне

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают войска с разных направлений для закрытия брешей в обороне. Об этом заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер в интервью Гарланду Никсону на его YouTube-канале.

«Русские начали продвигаться и выталкивать с позиций ВСУ, у которых больше не оказалось бригад на одном из направлений. Украине пришлось снимать войска под Купянском, русские пошли вперед. Украина сняла подразделения под Лиманом, русские начали давить и там», — отметил Риттер.

По его мнению, подобные ситуации происходят из-за ошибок ВСУ, связанных с желанием удержать территории любой ценой.

Ранее Риттер заявил, что Россия проведет денацификацию на Украине, и тогда Владимир Зеленский потеряет власть. Эксперт уточнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции, чтобы скоро завершить уничтожение Вооруженных сил Украины, которые уже находятся на грани краха.

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      Максим Габриелян
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