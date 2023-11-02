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16:23, 2 ноября 2023Мир

В США заявили о скором уничтожении ВСУ

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия скоро покончит с режимом Зеленского

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Россия проведет денацификацию на Украине, и тогда Владимир Зеленский потеряет власть. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.

Эксперт уточнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции, чтобы скоро завершить уничтожение Вооруженных сил Украины, которые уже находятся на грани краха. «С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», — сказал он.

Экс-разведчик выразил мнение, что президент России Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год и нанес поражение коллективному Западу.

Ранее Риттер предрек потерю Украиной еще пяти областей. По его словам, таким образом Россия обеспечит безопасность этнических русских на востоке Украины.

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      Дарья Балацкая
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