В США заявили о скором уничтожении ВСУ

Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия скоро покончит с режимом Зеленского

Россия проведет денацификацию на Украине, и тогда Владимир Зеленский потеряет власть. Об этом в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.

Эксперт уточнил, что Россия действует взвешенно и проводит крупные операции, чтобы скоро завершить уничтожение Вооруженных сил Украины, которые уже находятся на грани краха. «С правительством Зеленского будет покончено после денацификации Украины. Демилитаризация украинской армии уже происходит», — сказал он.

Экс-разведчик выразил мнение, что президент России Владимир Путин достиг удивительных результатов за последний год и нанес поражение коллективному Западу.

Ранее Риттер предрек потерю Украиной еще пяти областей. По его словам, таким образом Россия обеспечит безопасность этнических русских на востоке Украины.