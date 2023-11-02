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12:22, 2 ноября 2023Мир

В США заявили о всплеске инакомыслия из-за поддержки Израиля

Foreign Policy: многие американские дипломаты не согласны с поддержкой Израиля
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Американские дипломаты разделились во мнениях по поводу поддержки Израиля президентом США Джо Байденом, пишет Foreign Policy.

«В дипломатическом корпусе назрела растущая буря несогласия, где многие американские дипломаты в частном порядке были возмущены, шокированы и подавлены, что Вашингтон фактически дал карт-бланш Израилю на начало массированной военной операции в Газе с огромными гуманитарными потерями», — пишет издание.

Некоторые нынешние и бывшие чиновники говорят, что всплеск внутреннего инакомыслия в Вашингтоне представляет собой сейчас «одну из самых серьезных проблем».

«За 25 лет работы в Государственном департаменте я никогда не видел ничего подобного», — прокомментировал бывший эксперт Госдепартамента по арабо-израильским переговорам Аарон Дэвид Миллер.

Отмечается, что, хотя администрация Байдена планирует и дальше поставлять оружие Израилю и отклонила призывы к прекращения боевых действий, госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за краткие «гуманитарные паузы». Кроме того, американским чиновникам удалось оказать давление на Израиль, чтобы он возобновил подачу воды в сектор Газа.

«Нынешние и бывшие официальные лица заявили, что трудно сказать, в какой степени, если таковая вообще была, негативная реакция дипломатов и сотрудников служб безопасности, в том числе выражения несогласия по официальным каналам, способствовали такому изменению тона», — сообщает Foreign Policy.

Ранее Байден во время политического сбора средств в Миннеаполисе заявил, что Израилю и радикальному палестинскому движению ХАМАС следует частично приостановить боевые действия, чтобы дать время освободить заложников, удерживаемых боевиками группировки в секторе Газа, а не полностью прекращать огонь.

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      Анастасия Яланская
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