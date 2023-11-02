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15:38, 2 ноября 2023Россия

Власти связали нехватку операционных в столице российского региона с СВО

Губернатор Гладков связал нехватку операционных в Белгороде со спецоперацией

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Белгороде на фоне специальной военной операции (СВО) наблюдается нехватка операционных в больницах. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время эфира «10 вопросов губернатору», запись которого опубликована на его странице в соцсети «ВКонтакте».

К губернатору обратилась жительница Белгорода, которая напомнила о его обещании не возить горожан в больницы других районов области, однако, по ее словам, пациентов отправляют в другие населенные пункты. Россиянка попросила Гладкова изменить приказ о маршрутизации больных.

Отвечая ей, губернатор подчеркнул, что в случае с терапевтическими заболеваниями ситуация исправлена, но решить проблему с хирургическими болезнями власти пока не могут. «Не хватает операционных. В том числе по причине специальной военной операции. Если можно, не буду давать дальнейшие комментарии, проблема с операционными есть», — объяснил Гладков.

Он также подчеркнул, что в 2024 году на базе второй городской больницы в Белгороде начнут строить больницу скорой медицинской помощи, что, как ожидается, улучшит ситуацию. «Конечно, ждать два-три года никто не будет, принимать меры будем, в том числе в этом году, но по хирургии быстро не решим», — заявил он.

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Ранее в России нашли способ решить проблему нехватки врачей. Для этого в Минздраве решили позволить студентам-ординаторам работать на должности врачей-стажеров. Таким образом ведомство намерено частично решить кадровые проблемы в сфере здравоохранения. По состоянию на 2022 год в стране не хватает более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

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      Константин Лысяков
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