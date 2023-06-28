Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:38, 28 июня 2023Россия

Нехватку врачей задумали решить за счет студентов-ординаторов

«Известия»: студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров. Об этом пишут «Известия».

Таким способом Минздрав планирует частично решить кадровые проблемы в сфере здравоохранения. По состоянию на 2022 год, в стране не хватает более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

Сейчас на должность врача-стажера может устроиться только врач, имеющий перерыв в работе более пяти лет. По информации издания, уже подготовлен порядок допуска ординаторов к медицинской деятельности. В частности, оговаривается, что за стажером должен будет наблюдать действующий врач. Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что подобная практика использовалась во времена СССР, когда по окончании вуза дипломированные выпускники получали практический опыт в стационаре больниц и поликлиник под наставничеством опытных врачей.

В апреле глава правительства России Михаил Мишустин поручил разработать меры по увеличению бюджетных мест в вузах по ряду специальностей. Среди прочего, речь идет об увеличении мест в вузах по медицинским специальностям и выполнению обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Названы имена двух погибших во время мятежа летчиков
    Не брившая волосы на теле два года девушка удивила зрителей внешностью
    Грузовик с тонной марихуаны перевернулся в Бразилии
    Вероятность отправки европейских солдат на Украину оценили
    Нехватку врачей задумали решить за счет студентов-ординаторов
    США назвали объем военной помощи Украине за время работы Байдена
    Ким Кардашьян снялась в латексном бикини в рекламе собственного бренда
    Стало известно о взрывах в Мелитополе
    Раскрыты подробности о бизнес-империи Пригожина в Петербурге
    На Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.