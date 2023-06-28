Нехватку врачей задумали решить за счет студентов-ординаторов

«Известия»: студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров

Студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров. Об этом пишут «Известия».

Таким способом Минздрав планирует частично решить кадровые проблемы в сфере здравоохранения. По состоянию на 2022 год, в стране не хватает более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

Сейчас на должность врача-стажера может устроиться только врач, имеющий перерыв в работе более пяти лет. По информации издания, уже подготовлен порядок допуска ординаторов к медицинской деятельности. В частности, оговаривается, что за стажером должен будет наблюдать действующий врач. Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко объяснила, что подобная практика использовалась во времена СССР, когда по окончании вуза дипломированные выпускники получали практический опыт в стационаре больниц и поликлиник под наставничеством опытных врачей.

В апреле глава правительства России Михаил Мишустин поручил разработать меры по увеличению бюджетных мест в вузах по ряду специальностей. Среди прочего, речь идет об увеличении мест в вузах по медицинским специальностям и выполнению обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов.