Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским специальностям

Мишустин поручил увеличить бюджетные места по медицинским и инженерным специальностям

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил разработать меры по увеличению бюджетных мест в вузах по ряду специальностей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет об увеличении мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Премьер-министр Мишустин поручил разработать дополнительные меры по обязательному выполнению обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов.

30 марта депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в стране наблюдается нехватка врачей, учителей и IT-специалистов.