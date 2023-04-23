Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:47, 23 апреля 2023Россия

Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским специальностям

Мишустин поручил увеличить бюджетные места по медицинским и инженерным специальностям

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил разработать меры по увеличению бюджетных мест в вузах по ряду специальностей. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет об увеличении мест в вузах по инженерно-техническим и медицинским специальностям. Премьер-министр Мишустин поручил разработать дополнительные меры по обязательному выполнению обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов.

30 марта депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в стране наблюдается нехватка врачей, учителей и IT-специалистов.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Появились кадры с сыном Пескова в зоне СВО
МИД Армении обратился к России по поводу Лачинского коридора
Вице-чемпионка Олимпийских игр из России перейдет в сборную Узбекистана
В Барнауле россиянин из-за ссоры с сожительницей избил кулаками ее дочь
Польша и Словакия передали Украине сломанные самолеты
Мишустин поручил увеличить число бюджетных мест по медицинским специальностям
Таврическое командование ВСУ допустило новый штурм Угледара российскими войсками
Российская сотрудница МВД попалась на рабочем месте с мефедроном
В столичный регион вернулись ночные заморозки
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса прошлась по улицам в нижнем белье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.