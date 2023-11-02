В Турции ужесточили правила сдачи в аренду жилья туристам

Resmi Gazete: правительство Турции ужесточило правила аренды жилья для туристов

Правительство Турции обязало желающих сдавать квартиры в аренду туристам получать лицензии. Об ужесточении правил сообщила официальный правительственный вестник Resmi Gazete.

Согласно принятому закону, сдача жилья на срок менее 100 дней будет считаться арендой помещений для целей туризма. Теперь собственникам придется получать лицензию министерства культуры и туризма до заключения договора аренды.

«В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством», — указано в законе. Также ведомство будет определять сбор за выдачу разрешительных документов.

Более того, если арендодатель сдает туристам жилье, которое находится в многоквартирном здании, ему потребуется получить согласие всех жильцов дома.

За нарушение новых правил собственнику грозит штраф в размере 100 тысяч турецких лир (около 330 тысяч рублей). Если через 15 дней арендодатель не получит разрешение от министерства, с него потребуют еще на 500 тысяч лир (1,6 миллиона рублей).

«Административный штраф в размере миллиона турецких лир (около 3,3 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру») будет наложен на тех, кто продолжит деятельность по предоставлению туристических услуг без разрешения, несмотря на истечение вторых 15 дней», — следует из документа.

Ранее россиянка побывала в Турции и пожаловалась на «жуткую инфляцию и дорогой бензин». Кроме того, путешественнице пришлось использовать наличные и разменивать деньги прямо в аэропорту, потому что российские карты окончательно перестали работать в стране.