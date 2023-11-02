Россиянка побывала в Турции и пожаловалась на жуткую инфляцию

Россиянка вместе с мужем побывала в Турции и пожаловалась на «жуткую инфляцию и дорогой бензин». Своими впечатлениями девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что они намеренно не стали покупать тур. Вместо этого пара решила проехаться по разным турецким городам автостопом. С первой проблемой они столкнулись еще за несколько дней до путешествия: стало известно, что российские карты окончательно перестали работать в Турции.

Туристам пришлось использовать наличные и разменивать деньги прямо в аэропорту. Кроме того, значительная часть средств ушла на оплату бензина для арендованной машины. Еще одним удивительным для супругов фактом стало многообразие видов в Турции.

«Мы встречались и с красотами, и с убогими улочками этих городов, и с невоспитанностью и непреодолимым желанием местных жителей любым путем получить наши деньги, с навязчивостью персонала и бескорыстной раздачей сладостей прямо на улице», — объяснила автор.

При этом она подчеркнула, что получила много эмоций от поездки и счастлива, что они успели посетить более 10 городов за 8 дней.

Ранее тревел-блогерша назвала Париж, Марракеш, Паттайю и Белград самыми небезопасными для одиноких туристок городами. Своим опытом она поделилась в социальных сетях.

