В Тюмени начали розыск устроившего поджог на железной дороге между аэропортами

В Тюмени диверсант устроил поджог на железной дороге между аэропортами

В Тюмени сотрудники правоохранительных органов начали розыск неизвестного диверсанта, устроившего поджог. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, неизвестный поджег оборудование на железной дороге в районе станции Утяшево — между двумя аэропортами Тюмени. Повреждения заметил электромеханик, отметивший, что дверцы релейных шкафов были отогнуты, а внутри имелись явные следы возгорания. Хотя часть электроники оплавилась, пожар потух сам по себе. Силовики обнаружили на месте преступления пропитанные горючим тряпки.

27 октября полицейские арестовали 26-летнего жителя Тверской области за диверсию на железной дороге в Санкт-Петербурге.