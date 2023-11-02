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13:33, 2 ноября 2023Мир

В Японии предостерегли власти от последствий санкций против России

Nihon Keizai: Япония может лишиться важных ресурсов из-за санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Carl Court / Getty Images

Япония может лишиться стратегически важных ресурсов для своей экономики из-за введенных властями страны санкций против России. Об этом пишет Nihon Keizai.

«Япония находится в сложном положении. Разработка ресурсов — это одна из главных энергетических проблем. Для Японии, небогатой ресурсами небольшой страны, важно контролировать этот вопрос», — отмечается в материале.

Автор подчеркивает, что Япония уже столкнулась с кризисом в автомобильной отрасли и сокращением производства из-за отказа от российского рынка, и предостерегает, что страна также может столкнуться с тяжелым энергетическим кризисом в случае выхода из проекта «Сахалин-2» по разработке и добыче природного газа на острове Сахалин.

В сентябре глава МИД Японии Еко Камикава заявила, что страна продолжит санкции против России, но при этом будет исходить из своих национальных интересов.

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      Максим Габриелян
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