Валерий Меладзе остановил концерт в Дубае из-за пьяной драки зрителей

На концерте певца Валерия Меладзе в Дубае произошла пьяная драка

Певец Валерий Меладзе был вынужден остановить свой концерт в Дубае. Об этом пишет MK.RU.

Отмечается, что это произошло из-за пьяной драки двух русскоговорящих зрителей в ходе выступления звезды эстрады. В социальных сетях также распространились видеозаписи, на которых охранникам пришлось вмешаться и разнимать мужчин под комментарии Меладзе во время паузы. «Что там происходит? Какой-то кипиш. Ладно, давайте "Сэру" попробуем спеть. Если увидим, что там внимания больше, чем ко мне, мы остановимся», — сказал 58-летний артист.

Ранее стало известно, что фирму певца Валерия Меладзе «МБ Про», которую он открыл 20 лет назад, закрыла московская налоговая служба. Компания занималась предоставлением услуг в сфере исполнительного искусства.