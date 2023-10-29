Налоговая закрыла фирму Валерия Меладзе в Москве

Mash: налоговая закрыла компанию Валерия Меладзе после отъезда певца из России

Фирму российского певца Валерия Меладзе «МБ Про», которую он открыл 20 лет назад, закрыла московская налоговая служба. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что фирма предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства.

Ранее Федеральная налоговая служба уже блокировала счета компании за неуплату налогов. Сейчас, по информации Mash, в ФНС окончательно «разобрались со всеми документами» и дали «МБ Про» «точную характеристику: недействительна». Как уточняет канал, это связано с отсутствием ее активности после отъезда артиста из России.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине!» в беседе с фанатом. После этого Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины.