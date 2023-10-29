Налоговая закрыла фирму Валерия Меладзе в Москве
Фирму российского певца Валерия Меладзе «МБ Про», которую он открыл 20 лет назад, закрыла московская налоговая служба. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что фирма предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства.
Ранее Федеральная налоговая служба уже блокировала счета компании за неуплату налогов. Сейчас, по информации Mash, в ФНС окончательно «разобрались со всеми документами» и дали «МБ Про» «точную характеристику: недействительна». Как уточняет канал, это связано с отсутствием ее активности после отъезда артиста из России.
В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине!» в беседе с фанатом. После этого Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины.