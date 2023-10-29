Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:38, 29 октября 2023Культура

Налоговая закрыла фирму Валерия Меладзе в Москве

Mash: налоговая закрыла компанию Валерия Меладзе после отъезда певца из России

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Фирму российского певца Валерия Меладзе «МБ Про», которую он открыл 20 лет назад, закрыла московская налоговая служба. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что фирма предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства.

Ранее Федеральная налоговая служба уже блокировала счета компании за неуплату налогов. Сейчас, по информации Mash, в ФНС окончательно «разобрались со всеми документами» и дали «МБ Про» «точную характеристику: недействительна». Как уточняет канал, это связано с отсутствием ее активности после отъезда артиста из России.

В начале января в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине!» в беседе с фанатом. После этого Генпрокуратуру попросили проверить Меладзе на финансирование Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа

      Младенец получил тяжелые травмы после падения с пеленального столика

      Известный писатель дал прогноз о будущем СВО

      Крымский мост перекрыли еще с одной стороны

      Промоутер Фьюри заявил о переносе боя с Усиком

      Нетаньяху удалил из Twitter опровергающий предупреждения об атаке ХАМАС пост

      Куратора группы анонимных наркоманов заподозрили в изнасиловании школьницы

      Галкина заметили в кипрском аэропорту с дочерью

      Раскрыта причина смерти экс-участника группы «Руки вверх»

      Фьюри высказался о победе над Нганну в поединке по правилам бокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости