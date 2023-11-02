Вальяжно гуляющую по берегу моря лису сняли на видео на Курилах

На Итурупе сняли на видео, как лиса гуляет по магнитному пляжу

Туристы сняли на видео лисицу, гулявшую по берегу Охотского моря на курильском острове Итуруп. Ролик был опубликован в Telegram-канале «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах видно, как хищница вальяжно идет по «магнитному» пляжу с титано-магнетитовым вулканическим песком и буквально позирует на камеру путешественников.

Ранее на том же пляже у Белых скал были обнаружены крупные следы медведя. Один из участников турпохода также показал популярный на острове трюк — поднес к песку с крайне высоким содержанием железа магнит, и на его поверхности появились «ежики» из черных крупиц.

25 октября одна из лисиц, обосновавшихся недалеко от полигона твердых бытовых отходов в Северо-Курильске на острове Парамушир, самостоятельно приготовила себе гамбургер. Хищница схватила оставленные людьми куски хлеба и котлеты, сложила их в характерной для сэндвича последовательности, а затем съела.