Вода в Стамбуле закончится через два месяца

Уровень запасов в водохранилищах Стамбула упал до 18 процентов

Запасы воды в Стамбуле закончатся менее чем через два месяца. Уровень жидкости в водохранилищах самого густонаселенного турецкого города снизился до 18,07 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Управления водных ресурсов и канализаций Стамбула (İSKİ), к четвергу, 2 ноября, в снабжающих Стамбул водохранилищах осталось 156,9 миллиона кубометров из 868 миллионов. Такого количества воды хватит на 50 дней, если не будет осадков.

Запасы воды в городе снижаются, начиная с апреля, когда степень заполненности водохранилищ составляла 48,5 процента. В конце октября показатель оказался на отметке 20 процентов. В Стамбуле проживает более 16 миллионов человек, которые ежедневно потребляют около 3,1 миллиона кубометров воды. В нынешней ситуации İSKİ призывает граждан экономить ресурс.