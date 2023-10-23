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14:30, 23 октября 2023Среда обитания

Оценено снижение запасов воды в Стамбуле

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, снизился до 20%

Фото: Umit Bektas / Reuters

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, продолжает снижаться. Сейчас он достиг 20,6 процента, снизившись с апрельских 48,5 процента, сообщает РИА Новости.

По оценке агентства имеющегося объема хватит еще на 57 дней, тогда как в середине августа можно было рассчитывать на 91 день. Уже тогда говорилось, что в случае продолжения засухи ситуация может превратиться в критическую.

Сейчас в водохранилищах находится 180 миллионов из 868 миллионов кубометров воды при необходимой городу суточной норме в 3,1 миллиона кубов.

Крупнейший город Турции пережил один из самых засушливых в истории августов, а в сентябре на фоне отсутствия осадков власти прекратили подачу воды для полива садов и парков. В ближайшие дни в крупнейшем городе Турции ожидается теплая погода без осадков. Значительная часть территории страны включена синоптиками в зону чрезвычайной ситуации из-за засухи.

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      Дмитрий Воронин
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