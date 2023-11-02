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15:59, 2 ноября 2023Среда обитания

Володин нашел виновников обмеления российских рек

Володин: в обмелении Волги виноваты неквалифицированные ответственные лица

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В обмелении Волги и Дона виноваты ответственные лица с низкой квалификацией. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания, запись которого была опубликована на официальном сайте.

На вопросы об обмелении рек ответил глава федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Он объяснил ситуацию значительным снижением уровня воды в Каспийском море и засушливой погодой. Однако Володин отметил, что это не оправдывает «неумное регулирование» уровня воды, которое нарушает экосистему и наносит вред природе.

«Весной сбрасывают воду в Волге, и у нас с вами остается икра после нереста на траве, кустах. Как итог — нет рыбы, потому что сбросили раньше времени», — пояснил спикер. Он также раскритиковал решение ведомства сделать сброс по Волге в низовья, чтобы сохранить уровень воды в Каспии. По его словам, открытие шлюзов привело к обмелению реки вверх по течению.

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«У вас не решается проблема в Волгограде и Астрахани, но вы создали ее рукотворно в Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областях — вплоть до Ярославля. Может, наконец-то, понимая ответственность, летом вы этот вопрос будете держать на контроле? И весной осознаете ответственность за природу Волги и не будете сбрасывать во время половодья?» — сказал Володин. Он добавил, что произошедшее свидетельствует о низкой квалификации.

Спикер Госдумы заявил, что виновные должны быть призваны к ответственности. По его мнению, прокуратуре следует своевременно реагировать на действия, которые приводят к обмелению. Володин пообещал обратиться в правительство для принятия кадровых решений, если ситуация не изменится. «Так не пойдет! Более 80 миллионов человек касается этот вопрос. Надо понять, где были ошибки», — заключил он.

Ранее руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что в будущем река Дон обмелеет из-за глобального потепления.

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      Александра Качан
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