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21:33, 7 августа 2023Среда обитания

Одной из крупнейших рек России предрекли обмеление

Гидролог Данилов-Данильян предрек обмеление Дона из-за глобального потепления

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Одна из крупнейших рек России, Дон, в будущем обмелеет из-за климатических изменений. Наступление этого события предрек гидролог, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, его слова передает «Парламентская газета».

По словам ученого, падение водности Дона наблюдается как минимум на протяжении последних 30 лет. «Весь бассейн Дона расположен в зоне сухих степей, степей и лесостепей, он не имеет участков лесных, таежных, в отличие, например, от Волги, у которой значительная часть бассейна расположена в лесной зоне. Вызванное климатическими изменениями уменьшение осадков происходит именно в степной зоне и в зоне сухих степей, в лесостепной в меньшей степени, но там тоже происходит. А растут осадки как раз в лесной зоне», — пояснил Данилов-Данильян.

Гидролог добавил, что остановить обмеление Дона невозможно из-за того, что данный процесс вызван преимущественно естественными причинами. Однако можно направить силы на смягчение процесса, адаптацию к нему, а также рационализирование водопользования в бассейне этой реки и на ее притоках. «Чтобы помочь судам, там сейчас сооружается Багаевский гидроузел, но это проект неоднозначный. У него есть свои минусы, но для судоходства на Нижнем Дону это, конечно, решение проблемы», — отметил ученый.

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Кроме Дона, судоходству может помешать обмеление другой крупной реки, Урала. Данилов-Данильян отметил, что, несмотря на нахождение значительной части ее бассейна в лесной зоне, она «плоховато сбалансированная» и достаточно маловодная относительно своей большой длины. Напротив, водность таких рек, как Амур, Северная Двина, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма, Яна, Индигирка, будет увеличиваться.

В августе стало известно, что в Москве вырастет число ливней из-за глобального потепления.

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    Полина Кислицына
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