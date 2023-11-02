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09:39, 2 ноября 2023Россия

Володин спросил мнение россиян о лишении депутатских полномочий за прогулы

Володин попросил россиян высказаться об отзыве депутатских мандатов за прогулы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался мнением россиян по вопросу лишения депутатских мандатов за прогулы. Опрос с тремя возможными вариантами ответа он разместил в Telegram.

Володин предложил три варианта ответа на поставленный вопрос: «да», «нет» и «все равно».

На момент публикации материала в опросе приняли участие более 31 тысячи человек: 92 процента проголосовавших высказались за досрочное прекращение депутатских полномочий в случае, если парламентарий не посещает пленарные заседания, не работает в комитетах и комиссиях Госдумы, а также в своем избирательном округе.

1 ноября Госдума проголосовала за лишение мандатов депутатов Василия Власова и Вадима Белоусова. Вопрос о лишении парламентариев мандатов рассматривался из-за непосещения ими Госдумы. Оба депутата отсутствовали более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые входили.

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      Алан Босиков
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