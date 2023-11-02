Возлюбленная Тимати снялась в откровенном образе и с крестом на шее

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в откровенном образе в честь Хеллоуина. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель поделилась серией фото и видео, на которых она запечатлена в черном бюстгальтере от купальника и шортах длины мини. При этом ее внешний вид дополняют черная маска, оформленная кроличьими ушами, и колье с массивным крестом на шее. Также манекенщица нанесла на тело мерцающие блестки, а на губы — красную помаду.

В октябре Тимати подарил Валентине Ивановой на день рождения роскошный автомобиль за 50 миллионов рублей. Модель поделилась видео, где похвасталась презентом от музыканта. На размещенных кадрах видно, что он преподнес избраннице черный Porsche 911 Carrera.