Врач назвал три способа избавиться от храпа

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» три способа избавиться от храпа. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что в некоторых случаях при храпе помогают специальные упражнения для носоглотки. «ЛОР-врачи знают специальные упражнения для того, чтобы тонизировать заднюю стенку глотки. И, соответственно, побочным эффектом этого является избавление от храпа», — раскрыл специалист.

Также врач рассказал, что для лечения храпа используют специальные капы, которые вставляются в рот. Наконец, реабилитолог рассказал, что иногда для этих целей делают специальные операции. Агапкин подчеркнул, что такой способ бороться с храпом можно считать максимально эффективным. Специалист также заявил, что у подобных операций практически нет побочных эффектов.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что люди, которые храпят, подвержены опасности потерять зрение. По словам врача, у храпящего человека может развиться глаукома, которая впоследствии приведет к слепоте.