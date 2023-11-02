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17:25, 2 ноября 2023Забота о себе

Врач перечислила простые меры профилактики инсульта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Асимметрия лица и шаткая походка — основные симптомы инсульта, рассказала невролог Галина Чудинская. В беседе с изданием Life врач назвала и другие признаки заболевания, а также перечислила простые меры профилактики.

По словам Чудинской, инсульт можно распознать по двоению перед глазами, нечеткой речи. У людей с кровоизлиянием в мозг появляется слабость в руке или ноге — чаще с одной стороны, походка становится неровной. Невролог предупредила, что при подозрении на инсульт необходима срочная госпитализация. Причем чем быстрее человек окажется в больнице, тем больше у него шансов выжить, объяснила врач.

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Для профилактики инсульта следует держать под контролем давление, призвала Чудинская. Также нужно следить за уровнем холестерина, а при нарушении ритма сердца — проводить антикоагулянтную терапию. Здоровый образ жизни и регулярные обследования также помогут снизить риск развития инсульта, заключила невролог.

Ранее невролог Максим Андреев назвал отличие проблем с памятью от деменции. Он объяснил, что при деменции симптомы становятся более выраженными и начинают серьезно влиять на повседневную жизнь человека.

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      Алиса Дмитриева
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