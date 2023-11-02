Вторая женщина обвинила солиста Aerosmith в сексуальном насилии

Подан второй иск о сексуальном насилии против солиста Aerosmith Стивена Тайлера

Вторая женщина подала судебный иск против солиста американской рок-группы Aerosmith и отца актрисы Лив Тайлер Стивена Тайлера, обвинив его в домогательствах. Об этом пишет издание Rolling Stone.

Пострадавшая по имени Жанна Беллино заявила, что певец подверг ее сексуальному насилию, когда она была подростком. Она отметила, что встретились с Тайлером в возрасте 17 лет в 1975 году. По словам женщины, музыкант подверг ее насилию в день их знакомства.

Беллино потребовала возмещения ущерба, размер которого должен будет определить суд. Она подчеркнула, что из-за харассмента со стороны Тайлера она до сих пор испытывает «душевную и физическую боль», а также была вынуждена обратиться за помощью к психологам и принимать лекарства, чтобы справиться с пережитой травмой.

В декабре прошлого года Rolling Stone сообщало, что против Стивена Тайлера подала иск его бывшая девушка Джулия Холкомб. Она обвиняла его в систематическом сексуальном насилии и намеренном нанесении ей морального вреда в 1970-х годах, когда она была несовершеннолетней. По словам Холкомб, в период с 1973 по 1976 год она состояла в отношениях с солистом коллектива, с которым познакомилась в возрасте 16 лет.