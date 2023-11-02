Высокопоставленный гаишник позволил избить своего сотрудника и попал под статью

В Тюменской области возбудили дело на руководителя отдела ГИБДД Заводоуковска

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя отдела ГИБДД в Заводоуковске. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Высокопоставленный гаишник позволил избить своего же сотрудника, который охранял общественный порядок. Силовика избили двое мужчин — 1993 и 1984 годов рождения, а обвиняемый не помешал этому. Инспектор получил травмы.

По данным издания, сейчас глава отдела подал рапорт об увольнении, но документ пока не подписали. В УМВД уточнили, что при подтверждении вины сотрудник понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) задержали двух полицейских, которые избили семейную пару.